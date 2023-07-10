عودة أول فوج من حجاج ولايتي بشار وبني عباس

وصل ليلة الأحد إلى الاثنين أول فوج من حجاج ولايتي بشار وبني عباس إلى مطار دغين بن علي لطفي ببشار، قادمين من البقاع المقدسة.

وذلك عبر رحلة مباشرة من مدينة جدة (المملكة العربية السعودية) باتجاه مطار بشار بعد أداء مناسك الحج لموسم 2023 .

وكانت السلطات المحلية لولايتي بشار وبني عباس في استقبال الفوج الأول من الحجاج الذي يتكون من 300 حاج وحاجة بمطار “بودغن بن علي لطفي” ببشار، حيث تم توفير جميع التسهيلات الأمنية والجمركية لهم، مثلما ذكر مسؤولي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

وتتواصل رحلات نقل حجاج ولايتي بشار وبني عباس والتي تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى غاية الأربعاء المقبل.

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