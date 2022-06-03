عودة إستغلال الترامواي على كامل الخط بداية من يوم غد

أعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر، أنه سيتم بداية من يوم غد السبت إستئناف إستغلال الترامواي عبر الخط الكامل بعدما توقف لفترة.

وحسب بيان لمؤسسة سيترام، فإنه ونظرا لانتهاء أشغال هدم المبنى بشارع طرابلس بحسين داي. سيتم العودة إلى استغلال الترامواي على كامل الخط ابتداء من يوم غد السبت 4 جوان 2022.

وكانت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر، قد أعلنت سابقا عن توقف الخدمة مؤقتا على خط ترامواي الجزائر من محطة العناصر الى غاية خروبة.

وجاء في بيان للمؤسسة :”تعلم سيترام زبائنها الكرام عن توقف الخدمة مؤقتا على خط ترامواي الجزائر، من محطة العناصر الى غاية خروبة. و هذا لسبب هدم أحد بنايات الموجودة في شارع طرابلس التي باشرت به دائرة حسين داي”.

وأضاف البيان” أنه سيتم استبدال الخدمة بحافلات ايتوزا طوال فترة التوقف. والتي تلي نفس أوقات استغلال الترامواي “الصعود بتذكرة سيترام”. كما سيتم الحفاظ على الخدمة من محطة الهواء الجميل الى غاية درقانة وسط

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كما أعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر عن مواقيت جديدة لحركة سير قاطراتها على مستوى محطتي العناصر ودرقانة. وكشف بيان ذات المؤسسة عن الجدول الزمني الجديد لسير ترمواي الذي سيكون على النحو التالي: الانطلاق من محطة درڤانة سيكون على الساعة 05:45 صباحا، أما آخر رحلة فستكون على الساعة 19:50. بينما سيكون الإنطلاق في اول رحلة من محطة العناصر على الساعة 18:00 صباحا. أما آخر رحلة فحددت في تمام الساعة 21:00 ليلا.

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