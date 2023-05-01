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قناة النهار

عودة الأجواء الحارة بداية من يوم الغد بهذه المناطق

بقلم قناة النهار
عودة الأجواء الحارة بداية من يوم الغد بهذه المناطق
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عودة الأجواء الحارة بداية من يوم الغد بهذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/741m4
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