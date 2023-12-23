عودة الأجواء الصافية على هذه الولايات غدا الأحد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف عودة الأجواء المشمسة على كافة مناطق الوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقسا مشميا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و17 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا، على المناطق الشمالية، غدا الأحد.

كما ستعرف بدورها، المناطق الجنوبية للوطن، طقسا مشمسا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 17 و26 درجة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالجنوب.