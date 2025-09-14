عودة الأساتذة إلى المؤسسات التربوية.. وهذه المهام التي تنتظرهم

أمضى اليوم الأحد الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة على محاضر الدخول للموسم الدراسي 2026/2025

وتنتظر الأساتذة العديد من المهام تمهيدا لاستقبال التلاميذ الأسبوع المقبل، على غرار التحضير للدروس وضبط جدول التوقيت.

ومن بين هذه المهام الإطلاع على المخططات السنوية، على ملمح الدخول والخروج للقسم المسند، وإعداد المخطط الشهري، وكذا الاطلاع على كيفية تناول الميادين خاصة اللغة العربية والرياضيات.

كما يقوم الأساتذة بإنجاز التقويمات التشخيصية، وانجاز المُعلقات التربوية وتنظيمها مع إعداد مذكرة الدرس الافتتاحي.