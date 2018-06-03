ستشهد الولايات الغربية والوسطى تحسن تدريجي في الطقس بداية من اليوم مع عودة الأمطار الرعدية بداية من يوم الثلاثاء.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام ىالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن التحسن في الطقس سيكون موقثا.

مشيرة إلى أن الأجواء ستكون مشمسة غدا مع تكوين خلايا راعدة خلال الظهيرة على الولايات الشرقية والأوراس.

مرفوقة ببعض الزخات من الامطار على أقصى الجنوب الهقار، والتاسيلي والجنوب الشرقي.

درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على الولايات الشرقية لتتراوح مابين 24 إلى 32 درجة بميلة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة يوم الثلاثاء ستكون من مغشاة إلى غائمة بسبب قدوم إضطراب جوي آخر نشيط.

يخص الولايات الوسطى والغربية تكون من خلاله الأمطار معتبرة على المناطق الداخلية والمرتفعات ويلتحق خلال الليل بالسواحل.

بينما ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع بعض القطرات على المرتفعات والاوراس.

أما يوم الأربعاء فسيكون الطقس غائما وممطرا على الولايات الغربية والوسطى وأمطار رعدية معتبرة على الولايات الوسطى الشرقية.

كما ستكون الأجواء مغشاة لتتحول إلى غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة

درجات الحرارة تتراوح من 20 الى 24 درجة على السواحل ومن 18 الى 26 درجة على الولايات الداخلية.