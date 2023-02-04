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قناة النهار

عودة الأمطار الغزيرة بداية من الإثنين..التفاصيل

بقلم قناة النهار
عودة الأمطار الغزيرة بداية من الإثنين..التفاصيل
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عودة الأمطار الغزيرة بداية من الإثنين..التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/fkude
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