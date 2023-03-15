قناة النهار عودة الأمطار بداية من الجمعة بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 15 مارس 2023 - 11:10 شارك غرِّد أرسل 652 0 عودة الأمطار بداية من الجمعة بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RJdbA اقرأ أيضا صريح جدا: هذا هو سند المرأة الحقيقي في نظر الجزائريات .. قناة النهار 13 مارس وزيرة التضامن الوطني تحيي ثقة رئيس الجمهورية في المرأة قناة النهار 08 مارس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإشارة بالقليعة قناة النهار 22 فيفري "جمارك :"بخصوص إقتناء السيارت الكهربائية ..تخفيضات بـ80% في الرسوم الجمركية قناة النهار 01 مارس صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون عطلة نهاية الأسبوع .. قناة النهار 11 مارس "طالع هابط: الشيخ النوي يكشف العجب في مشرية.. "محلات زدمولهم الافارقة وسكنوا فيهم منذ 3 سنوات قناة النهار 05 مارس إنتاج الكوابل والمحولات الكهربائية.. تحدي لتغطية السوق المحلية والتصدير بغليزان قناة النهار 24 فيفري شاهد..وصول 123 سيارة فيات 500 كدفعة أولى من ميناء مستغانم قناة النهار 13 مارس برج بوعريريج : اللحوم الحمراء المدعمة..أسعار تراعي القدرة الشرائية قناة النهار 25 فيفري أمن: شركات التأمينات تكشف عن حصيلة تعويضاتها .. خسائر بالملايير بسبب حوادث المرور قناة النهار 11 مارس