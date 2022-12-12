قناة النهار عودة الأمطار بداية من يوم الخميس بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 10:22 شارك غرِّد أرسل 118 0 عودة الأمطار بداية من يوم الخميس بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NbQfC اقرأ أيضا شاهد..الوزير سبقاق يصل بالقطار إلى برج بوعريريج ويشارك في العملية الكبرى للتشجير قناة النهار 05 ديسمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر تجارة: إفتتاح نقطة بيع بنواقشط .. الأجهزة الكهرومنزلية لإيريس تبهر الموريتانيين قناة النهار 03 ديسمبر يحيى طبيش: الفنان في الجزائر لا قيمة له لا ماديا ولا معنويا وأغلب الفنانين يعيشون حياة ضنكا قناة النهار 08 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: ماقام به إيتو تصرف وحشي وعدواني ليس له مبرر قناة النهار 06 ديسمبر الشيخ النوي: تلاميذ يدرسون في مدرسة مهددة بالإنهيار وسلطات بومرداس لا خبر قناة النهار 24 نوفمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر مجتمع: شفرة حلاقة تدخل أيوب كابوس "السيدا" قناة النهار 01 ديسمبر " وزيرة الثقافة : "في الرّباط اليوم..تم إدراج الرّاي كتراث جزائري من طرف اليونيسكو قناة النهار 01 ديسمبر برلمان: البعثات الإستعلامية تتأهب لمتابعة ورفع العراقيل عن مشاريع الجنوب قناة النهار 03 ديسمبر