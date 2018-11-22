عودة الأمطار بداية من يوم السبت على الولايات الشمالية

ستشهد الولايات الشمالية للوطن بعد غد السبت أجواءً من مغشاة إلى غائمة مرفوقة بأمطار بعد إلتحاق الإضطراب الجوي بالجنوب.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مغشاة غدا الجمعة على الولايات الشمالية.

كما ستكون مغشاة لتتحول إلى شبه راعدة بداية من الظهيرة على الولايات الجنوبية وغائمة على تندوف وممطرة لتنتقل نحو جنوب بشار.

درجات الحرارة تتراوح من 16 إلى 24 درجة على الولايات الشمالية ومن 25 الى 36 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستكون من مغشاة إلى غائمة يوم السبت مرفوقة بأمطار على الولايات الشمالية

درجات الحرارة تتراوح من 16 إلى 20 درجة على السواحل ومن 9 إلى 16 درجة بالولايات الداخلية.