عودة الأمطار على المناطق الغربية بداية من السبت

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي يخص المناطق الغربية للوطن، بداية من يوم السبت المقبل،ليلتحق تدريجيا بوسط وشرق البلاد.

وأكدت المكلفة بالإعلام لدى ذات مالصلحة هوارية بن رقطة، أن يوم السبت سيكون تغيير في الكتلة الهوائية على المناطق الغربية للوطن.

حيث ستكون بها الأوضاع غائمة موفوقة ببعض الأمطار تكون أحيانا راعدة والتي ستكون معتبرة بداية من ليلة السبت إلى الأحد.

وأضافت أن الإضطراب الجوي سينتقل تدريجيا نحو المناطق الوسطى والشرقية حيث سيفقد نشاطه تدريجيا ليكون أمطار خفيفة يوم الأحد.

وفيما يخص درجات الحرارة فستبقى معتدلة وفي معدلها الفصلي أين ستتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية.

مشيرة أنها قد تصل إلى 30 درجة على المناطق الداخلية.