عودة الأمطار على الولايات الشمالية بداية من مساء اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار بسبب قدوم إضطرابات جوية متسلسلة ورياح قوية تفوق 60 كلم/سا.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الأجواء ستبقى متقلبة إلى غاية الإثنين.

مشيرة إلى أن الأجواء المرتقبة لنهار الغد ستبقى من مغشاة إلى غائمة على كل الولايات الشمالية.

تكون أحيانا ممطرة على الولايات الغربية والوسطى لتمتد في الظهيرة الى الولايات الشرقية.

مشيرة إلى أن الرياح ستكون قوية تتعدى 60 كلم/سا على الهضاب العليا الوسطى والشرقية.

مع تطاير للرمال بشمال الصحراء تمنراست، تندوف وأدرار.

درجات الحرارة ستعرف تراجعا لتتراوح من 15 إلى 21 درجة على الولايات الشمالية ومن 23 إلى 40 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة فستبقى غائمة وممطرة على الولايات الساحلية والقرب ساحلية.

خاصة يوم الأحد أين تشتد الأمطار غزارة بداية من الظهيرة لتستمر إلى غاية يوم الإثنين.

درجات الحرارة تتراوح من 14 الى 18 درجة على السواحل ومن 10 الى 16 درجة على الولايات الداخلية.