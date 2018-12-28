عودة الأمطار على الولايات الشمالية بداية من الفاتح جانفي المقبل

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية ومستقرة إلى غاية يوم الإثنين المقبل، آخر يوم من سنة 2018.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء مستقرة مع درجات حرارة باردة لن تتعدى 17 درجة على الولايات الشمالية.

مع تشكل الضباب الكثيف على السواحل والجليد على المناطق الداخلية مما يؤدي الى رؤية رديئة جدا.

وتتوقع ذات المصالح أن تكون بداية السنة الجديدة والمصادفة ليوم الثلاثاء المقبل مغشاة وممطرة.

بسبب قدوم إضطراب جوي ضعيف على الولايات الشرقية، يكون محملا بأمطار متفرقة لينتقل لاحقا إلى باقي الولايات.

مع درجات حرارة فصلية وباردة خاصة الدنيا التي لن تتعدى صفر درجة بالولايات الداخلية.