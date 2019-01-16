عودة الأمطار على الولايات الشمالية بداية من يوم الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار بداية من يوم الجمعة بعد الإستقرار الذي تعرفه حاليا.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيكون مؤقتا بداية من يوم الجمعة.

مشيرة إلى أن توقعات الطقس الايام المقبلة ستبقى باردة وصافية خاصة درجات الحرارة الدنيا التي ستكون دون الصفر ليلا وصباحا على المرتفعات الداخلية.

كما ستتغير الوضعية الجوية بداية من يوم الجمعة على المناطق الغربية التي تكون غائمة بسحب كثيفة مرفوقة بأمطار .

أما يوم السبت فستتغيم السماء مجددا وتكون ممطرة على الولايات الشمالية غير أنها ستزول خلال الليل وتتحسن الأجواء يوم الأحد.

درجات الحرارة القصوى ستكون منخفضة لتتراوح مابين 10 و15 درجة على السواحل، ومن 04 إلى 10 درجات على المناطق الداخلية.