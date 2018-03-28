عودة الأمطار على الولايات الشمالية مساء الغد

ستكون الولايات الشمالية للوطن على موعد مع إضطراب جوي آخر متوسط النشاط مرفوق بأمطار بداية من مساء يوم غد الخميس.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن درجات الحرارة سترتفع غدا.

مشيرة إلى أن الإضطراب الجوي سيكون سريعا.

كما تتوقع مصادر الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس صافي على العموم لتتلبد السماء تدريجيا يوم غد الخميس.

على المناطق الغربية والشرقية بداية من الظهيرة، ليصبح بعدها الطقس غائم مرفوق ببعض الأمطار على المناطق الغربية والوسطى.

بينما على المناطق الجنوبية سيميزها طقس من صافي إلى مغشى، وغائم على الجنوب الغربي.

كما سيتم تسجيل سحب عابرة يوم الجمعة مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة، على الغرب والوسط لتنتقل إلى الشرق خلال الليل.

كما سيكون الطقس من صافي الى مغشا يوم السبت مصحوبة ببعض الامطار المتفرقة،خاصة على الغرب والوسط.

غير ان التحسن في الطقس سيكون بداية يوم الاحد على كل المناطق الشمالية.