عودة الأمطار على هذه الولايات يوم الجمعة

ستشهد الولايات الشرقية للوطن تغير في الوضعية الجوية بداية من يوم الجمعة بسبب دخول منخفض للضغط الجوي. بينما الأجواء تبقى مستقرة على الولايات الوسطى والغربية.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستبقى مستقرة وصافية على الولايات الوسطى والغربية طيلة أيام الأسبوع. مع ضباب كثيف خلال الصباح بالولايات الساحلية والقرب ساحلية مع سحب سفلى.

وأشارت بن رقطة أنه وبداية من يوم الجمعة ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشرقية بسبب منخفض للضغط الجوي. أين ستكون الأجواء غائمة وغير مستقرة مع تساقط أمطار تكون على شكل زخات على المناطق الساحلية الشرقية والقرب ساحلية على غرار جيجل، سكيكدة، عنابة، بجاية، قسنطينة وسوق اهراس

درجات الحرارة ستبقى فصلية على الولايات الشمالية خلال الظهيرة، أين تتراوح مابين 12 إلى 18 درجة مئوية. ومن 20 إلى 30 درجة بالجنوب. بينما درجات الحرارة الدنيا ستبقى باردة جدا لتتراوح من -2 الى 4 درجات خاصة على الهضاب العليا والأوراس.