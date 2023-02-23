عودة الأمطار غدا الجمعة على هذه الولايات

أفادت نشريات خاصة، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من يوم غد الجمعة، على عدة ولايات.

وحسب النشرية الأولى، سيبدأ تساقط الأمطار على الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 15 و25 ملم، وستخص ولاية بشار.

وأفادت النشرية الثانية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتراوح بين 20 و40ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم.

وسيبدأ تساقط الأمطار منتصف نهار يوم غد الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم. وكذا ولايات سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وتيارت وسعيدة النعامة والبيض.

فيما أفادت نشرية خاصة أخرىة، بتساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم.

ويمكن أن تتعدى كمية الأمطار المتساقطة محليا 50 ملم.

وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة والمدية وعين الدفلى وتسمسيلت الأغواط والجلفة.