كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن توقع عودة الأمطار والثلوج بداية من يوم الأحد المقبل.

قالت المكلفة بالإعلام على مستوى مصالح الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، اليوم الأربعاء في تصريح لها للنهار، أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد المناطق الشمالية للبلاد قدوم إضطراب جوي شتوي بداية من يوم الأحد المقبل.

وأفادت بن رقطة أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع، إبتداء من يوم الأحد المقبل، أن يكون هناك تغيير في الوضعية الجوية.

مشيرة إلى إلتحاق إضطراب جوي شتوي مرفوق بتساقط زخات من الأمطار، مرفوقة بتساقط بعض الثلوج.

من جهتها كشفت المتحدثة أن المناطق الشمالية للبلاد ستسجل عودة الإستقرار في الوضعية الجوية إلى غاية نهاية الأسبوع.

وقالت أن الوضعية الجوية للمناطق الشمالية للبلاد ستبقى مستقر إلى غاية نهاية الاسبوع، مصحوبة بتكوين الضباب والسحب السفلى، التي ستبقى تميز الطقس خاصة في خلال الفترة الصباحية والليلية.

مع تسجيل إنخفاض محسوب لدرجة الحرارة خاصة في الليل، والتي ستكون دون الصفر على المناطق الداخلية والمرتفعات وحتى الأوراس.

وأكدت المتحدثة أن ذلك سيساعد إشتداد تكوين الجليد خاصة خلال الصبيحة وخلال الساعات المتأخرة من الليل في هذه المناطق.