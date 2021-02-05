عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بداية من يوم غد

ستشهد الولايات الوسطى والغربية تغيرا في الوضعية الجوية بداية من يوم غد السبت، مع تراجع درجات الحرارة .

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من الغد السبت.

وأضافت بن رقطة في إتصال “بالنهار”، أن درجات الحرارة المرتفعة التي عرفتها جل ولايات الوطن راجع إلى تمركز هواء ساخن.

وجاء التيار الهوائي الساخن من المحيط الأطلسي وخصّ الولايات الجنوبية والوسطى والغربية.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من السبت مع انخفاض في درجات الحرارة.

وكشفت بن رقطة، عن قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة على الولايات الغربية والوسطى تكون محملة ببعض الأمطار.

وأضافت، أن درجات الحرارة ستعرف هي الأخرى إنخفاضا حيث ستتراوح مابين 14 و22 درجة على الولايات الشمالية للوطن.

وعن الوضعية الجوية خلال شهر فيفري، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية مرور إضطرابات جوية محملة بأمطار.

وتكون هذه الأمطار معتبرة على الولايات الوسطى والشرقية، فيما سترتفع درجات الحرارة من حين إلى آخر.