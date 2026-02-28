عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار وعودة درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي بداية من يوم الثلاثاء.

وحسب المصالح نفسها، ستشهد المناطق الغربية بداية من يوم الثلاثاء تساقط أمطار. ثم تنتقل إلى المناطق الوسطى والشرقية للبلاد يوم الأربعاء.

وتُشير النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، إلى دخول منخفض للضغط الجوي يوم الثلاثاء على المناطق الغربية للبلاد. والجنوب الغربي وحتى المناطق الشمالية الغربية، حيث سيكون محمل بأمطار متفرقة على فترات.

أما يوم الأربعاء يمتد هذا المنخفض أكثر إلى المناطق الوسطى والغربية، حيث من المتوقع تسجيل تساقط أمطار بكميات جد معتبرة يومي الأربعاء والخميس على المناطق الغربية وكذلك الوسطى الغربية لتنتقل بعض الأمطار إلى المناطق الشرقية يوم الخميس.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، عودة الاستقرار يوم الجمعة، حيث ستكون الأجواء مشمسة وربيعية يوم السبت المقبل ويستمر هذا الاستقرار إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

وبخصوص درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، فستراوح بين 3 و5 درجات على أغلب المناطق الشمالية، وبين 10 و15 درجة بالجنوب.

أما خلال فترة الظهيرة ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا عن معدلها الفصلي بالمناطق الشمالية يومي الأحد والاثنين ستتراوح بين 17 و25 درجة بالمناطق الشمالية، ويوم الثلاثاء ستتراوح بين 13 و17 الجنوب بين 20 و35 درجة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور