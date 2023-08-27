قناة النهار عودة الإداريين إلى المؤسسات التربوية لبداية موسم دراسي جديد بقلم قناة النهار نشر في 27 أوت 2023 - 21:10 الجزائر شارك غرِّد أرسل 40 0 رابط دائم : https://nhar.tv/0mkn5 اقرأ أيضا مع كثرة التنقل.. تحديد ميزانية خاصة لاستهلاك البنزين في فترة الصيف قناة النهار 20 أوت وزير التربية :"سنشرع في تعيين أساتذة التربية البدنية بداية من يوم غد" قناة النهار 27 أوت فاسألوا: التعاون على البر والتقوى قناة النهار 11 أوت علي عون يشدد اللهجة مع المستولين على أراضي الدولة دون استثمار.." هذا آخر إنذار لكم" قناة النهار 23 أوت البليدة: الأمن في خرجة ميدانية لأصحاب المحلات التجارية الذين يستولون على الأرصفة قناة النهار 14 أوت صريح جدا : وعود الزواج الكاذبة..هذا هو رأي الجزائريين قناة النهار 08 أوت فاسألوا: سلعة الله الغالية الجنة قناة النهار 10 أوت مستغانم / قطاع التربية يتدعم بمؤسسات تربوية جديدة مطلع الموسم الدرسي القادم قناة النهار 22 أوت السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت صريح جدا: هذا ما يفعله الجزائريون عند الغضب قناة النهار 13 أوت