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قناة النهار

عودة الإرتفاع في درجات الحرارة.. طقس الجمعة 27 ماي 2022

بقلم قناة النهار
عودة الإرتفاع في درجات الحرارة.. طقس الجمعة 27 ماي 2022
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عودة الإرتفاع في درجات الحرارة.. طقس الجمعة 27 ماي 2022

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