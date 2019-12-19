عودة الإستقرار في الطقس على الولايات الشمالية اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، تصل سرعتها إلى 30 كم/سا، قرب السواحل.

بينما على المناطق الشرقية، سحب عابرة محملة ببعض الأمطار خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء طيلة النهار.

في حين الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، وتصل إلى 50 كم/سا.

وأشار الديوان، إلى أن الأجواء على المناطق الجنوبية تكون من صافية على العموم إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.

وكشف الديوان أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 16 الى 19 درجة على السواحل، ومن 12 الى 19 على المناطق الداخلية، ومن 13 الى 30 درجة بالجنوب.