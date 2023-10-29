عودة الاتصالات والانترنيت تكشف مجازر المرعبة للصهاينة

أعلنت شركة “الاتصالات الفلسطينية- جوال” عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة. في حين، يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ 23 على التوالي غاراته العنيفة على قطاع غزة. ما أوقع شهداء وجرحى.

وحسب ما أفاد تلفزيون فلسطين على منصة فيسبوك “شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن عن عودة خدمات الاتصال “الثابت والخلوي والإنترنت” للعمل بشكل تدريجي. والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان يوم الجمعة 27/3/2023″.

كما أضاف “أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع. وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت ولا زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.

الانترنيت تكشف المستور.. !

وفور بداية عودة الانترنيت و الاتصالات إلى غزة، بدأ تهاطل كم هائل من الفيديوهات والصور للمجازر . التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة.

جثث مقطعة وأشلاء مرمية وأطفال بدمائهم يملئون الأرض. هذا هو حال غزة بعد الغارات الكثيفة والعنيفة التي شنها الصهاينة. حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 23 على التوالي غاراته العنيفة على قطاع غزة. ما أوقع شهداء وجرحى.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فقد استشهد فجر الأحد، عشرات المواطنين. كما أصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة. وتم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.