عودة الاضطرابات الجوية بداية من الأسبوع المقبل

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، عن دخول سلسلة من الاضطرابات الجوية، حيث ستتغير الوضعية بالكامل. أين ستشهد بعض ولايات الوطن، أمطار رعدية غزيرة.

أما خلال الساعات المقبلة، وبداية من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ستعرف السواحل الوسطى الشرقية، تساقط أمطار جد ضعيفة. وهذا على كل من العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما ستشهد كل من ولايات تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، الشلف، تيارت، هي الأخرى، يوم الخميس، أمطار جد ضعيفة خلال الصبيحة.

في حين، سيدخل بداية من يوم الجمعة، اضطراب جوي من غرب أوروبا، حيث ستكون هناك أمطار ضعيفة. تخص كل من ولايات سطيف باتنة، بسكرة، عين الدفلى، خلال الصبيحة. لكن بداية من المساء، يصبح الاضطراب الجوي أكثر نشاط وأمطار أكثر غزارة.

كما أفادت النشرية الجوية، حسب التوقعات الطويلة المدى، أن مع نهاية الأسبوع، سيكون اضطراب جوي، خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن اضطراب جوي ضعيف النشاط، يتمثل في تساقط الأمطار الرعدية. وهذا بداية من يوم غد الثلاثاء على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. على غرار غرداية، الوادي، تقرت، ورقلة، حاسي مسعود. ولن تتعدى 10 ملم محليا.

كما ستشهد، المناطق الشمالية للوطن هي الأخرى اضطراب جوي،متمثل في تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 30 ملم محليا. للوطن حسب التةوقعات طويلة المدى بداية من يوم غد إلى غاية السبت.