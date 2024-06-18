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الرياضة

عودة “البريميرليغ” بداية من هذا التاريخ

بقلم فيصل زيان بوزيان
عودة “البريميرليغ” بداية من هذا التاريخ
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أعلنت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء أول جولة من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” 2024-2025.

وحسب مانشره الحساب الرسمي لـ”البريميرليغ” عبر منصة “إكس”، فقد جرى تحديد تاريخ 16 أوت المقبل، موعدا لانطلاق الجولة الأولى من الموسم الجديد. بإجراء مواجهة مانشستر يونايتد و فولهام، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.

كما جاءت باقي مباريات الجولة الأولى من “البريميرليغ” بتاريخ 17 أوت المقبل، على النحو التالي:

  • إبسويش * ليفربول
  • أرسنال * الولفز
  • إيفرتون * برايتون
  • نيوكاسل * ساوثهامبتون
  • نوتنغهام فورست * بورتموث
  • واست هام * أستون فيلا

فيما جاء الجزء الثالث من هذه الجولة بتاريخ 18 أوت بإجراء مواجهتي:

  • برينتفورد * كريستال بالاس
  • تشلسي * مانشستر سيتي

ومباراة ختام الجولة ستلعب بتاريخ 19 أوت، بمواجهة العائد إلى البريميرليغ ليستر سيتي و توتنهام هوتسبر، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.

🚨 Announce 2024/25 Premier League fixtures 🚨 pic.twitter.com/g7PU3duDV6

— Premier League (@premierleague) June 18, 2024

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