عودة “البريميرليغ” بداية من هذا التاريخ
أعلنت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء أول جولة من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” 2024-2025.
وحسب مانشره الحساب الرسمي لـ”البريميرليغ” عبر منصة “إكس”، فقد جرى تحديد تاريخ 16 أوت المقبل، موعدا لانطلاق الجولة الأولى من الموسم الجديد. بإجراء مواجهة مانشستر يونايتد و فولهام، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.
كما جاءت باقي مباريات الجولة الأولى من “البريميرليغ” بتاريخ 17 أوت المقبل، على النحو التالي:
- إبسويش * ليفربول
- أرسنال * الولفز
- إيفرتون * برايتون
- نيوكاسل * ساوثهامبتون
- نوتنغهام فورست * بورتموث
- واست هام * أستون فيلا
فيما جاء الجزء الثالث من هذه الجولة بتاريخ 18 أوت بإجراء مواجهتي:
- برينتفورد * كريستال بالاس
- تشلسي * مانشستر سيتي
ومباراة ختام الجولة ستلعب بتاريخ 19 أوت، بمواجهة العائد إلى البريميرليغ ليستر سيتي و توتنهام هوتسبر، بداية من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي.
🚨 Announce 2024/25 Premier League fixtures 🚨 pic.twitter.com/g7PU3duDV6
— Premier League (@premierleague) June 18, 2024