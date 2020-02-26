عودة التزويد بالماء الشروب في العاصمة اليوم الأربعاء

أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أمس الثلاثاء، عن عودة التزويد بالماء الشروب في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أي قبل الآجال المحددة.

وأشاد براقي على هامش زيارة تفقدية إلى موقع الأشغال التي تمت مباشرتها من طرف شركة المياه والتطهير للجزائر”سيال”، ببلدية رويبة، بتعبئة وجهود اطارات وعمال شركة سيال لأجل الاصلاح السريع لأربعة تسريبات للماء بالعاصمة.

وأشار الوزير، إلى أن الأشغال التي تمت مباشرتها على مستوى بلدية رويبة، تخص قناة يبلغ قطرها 1,5 متر تزود 34 بلدية في شرق العاصمة.

مضيفا أن حجم التسرب يبلغ مقدار 6000 متر مكعب في اليوم، وهي كمية كفيلة بتغطية حاجيات 40.000 أسرة.

كما جدد الوزير، التزام دائرته الوزارية بمواصلة التصدي لتسربات المياه على المستوى الوطني، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد و تلبية حاجيات المواطنين لاسيما في الأشهر القادمة.