عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة

عاد التلاميذ عبر الأطوار التعليمية الثلاثة إلى مقاعد الدراسة اليوم الأحد، بعد عطلة الربيع التي دامت 17 يوما.

وأمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد خلال إجتماع ترأسه أمس عبر تقنية التحاضر المرئي. بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات التعليمية. وذلك إبتداء من اليوم الأحد، لمرافقة إستئناف التلاميذ والمستخدمين للدراسة.

وخصّص الإجتماع لتقييم العمليات المنجزة تحضيرا لاستئناف الدراسة برسم الثلاثي الثالث، وتقديم توجيهات وتعليمات عامة. كما شدد الوزير في ذات الندوة على ضرورة الاستزادة في الجهد والصرامة في العمل. فيما تبقى من هذا الموسم الدراسي، والوقوف الشخصي على تطبيق.

وذلك في إطار متابعة مدى تنفيذ تعليمات الوزير بخصوص العمليات التسييرية المبرمجة في رزنامة الإجراءات العملياتية. مشدّدا وتنفيذ كل العمليات المبرمجة والتي ستكون محل متابعة آنية حسب المواعيد والآجال المقررة لها.