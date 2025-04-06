عودة التلاميذ..وهذه الرزنامة المتبقية من السنة الدراسية

عاد اليوم الأحد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، في مختلف الأطوار التعليمية ابتدائي متوسط وثانوي، لاستكمال ما تبقى من الدروس قبل أقل من شهرين من انتهاء السنة الدراسية 2024-2025.

وسيتم خلال هذا الفصل استكمال البرنامج الدراسي. الذي لم يتبقَ منه الا القليل، خاصة في الطور الابتدائي مع التركيز على تكثيف الدروس ومراجعتها. في الأقسام النهائية التي تنتظرها امتحانات نهاية السنة.

هذا وستجرى اختبارات تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي. أيام 11، 12 و13 ماي، تليها امتحانات. الرابعة متوسط والثالثة ثانوي ما بين 18 و22 ماي.

أما اختبارات الفصل الثالث للمستويات غير المعنية بالامتحانات الرسمية. فستنظّم من 25 إلى 29 ماي. ويستثنى منها الأقسام المعنية بامتحان نهاية السنة.

وفي شهر جوان، تبدأ الامتحانات الوطنية الرسمية. حيث يجتاز تلاميذ الرابعة متوسط شهادة التعليم المتوسط من 1 إلى 3 جوان. فيما تجرى امتحانات شهادة البكالوريا من 15 إلى 19 جوان.

وقد خُصصت الوزارة يومي 22 و23 جوان للامتحانات الاستدراكية في الطورين الابتدائي والثانوي، ويومي 25 و26 جوان للطورين المتوسط والثانوي.