عودة الثلوج والأمطار الغزيرة وبرد شديد بداية من الثلاثاء

افادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستشهد، بداية من الاثنين، اضطرابا جويا قويا. ويكون محمل بتساقط أمطار غزيرة وثلوج وتستمر إلى غاية يوم الخميس.

وحسب النماذج الرقمية ذاتها، فإن بداية من ظهيرة يوم غد الاثنين، سيكون منخفض للضغط الجوي. ويتمثل في تساقط أمطار رعدية في المناطق الغربية، ثم الوسطى والشرقية. بكميات أمطار تتراوح بين 40 و50 وتصل إلى 60 ملم محليا. وتكون مرفوقة بحبات البرد خاصة يوم الثلاثاء، على المناطق الساحلية الغربية الوسطى والشرقية.

وسيكون الاضطراب الجوي، مرفوق بتساقط الثلوج، على أغلب المناطق الغربية الوسطى الشرقية التي علوها بين 900 و1000 إلى 1200 بسمك من 5 إلى 10 سم. وبداية من الثلاثاء، فسيكون على اغلب المرتفعات الداخلية.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار الغزيرة، فهي كل من سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، معسكر، تلمسان، وهران. العاصمة، البليدة، عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، افلو، بسكرة، الأغواط، أولاد جلال. باتنة، خنشلة، تبسة، عين البيضاء، سوق أهراس، قسنطينة، عنابة، جيجل، عنابة، بجاية، سطيف.

وفيما يخص درجات الحرارة، فستتراوح بين 15 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية. وبين 6 إلى 11 درجة بالهضاب العليا والمناطق الداخلية ومنطقة الأوراس. وبين 18 إلى 27 درجة في المناطق الجنوبية.

أما البحر فسيكون مضطرب بعلو أمواج من مترين إلى 4 أمتار. كما ستشهد السواحل الوطني، رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا.