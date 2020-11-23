عودة الجماهير الإنجليزية إلى الملاعب بداية من 2 ديسمبر !

أعلن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” اليوم الإثنين عن عودة الجماهير إلى الملاعب بعد نهاية الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيتم السماح بدخول حد أقصى من الجماهير المقدرة بـ4 آلاف متفرج بداية من تاريخ 2 ديسمبر المقبل.

وجاءت خطة عودة الجماهير فى إنجلتراعلى النحو التالى:

1 – المناطق في المستوى الأول سيتم السماح لها بحضور 4000 مشجع.

2 – المناطق في المستوى الثاني ستكون بحضور 2000 مشجع.

3 – المناطق في المستوى الثالث لن يكون فيها حضور.

وسيتم الإعلان عن المستويات الصحية لكل منطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.