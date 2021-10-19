عودة الجمهور رسميا خلال مباراة مقرة والعميد

أعلنت ولاية المسيلة يوم أمس الإثنين عن عودة الجماهير إلى ملاعب الولاية بصفة رسمية يوم 19 أكتوبر الجاري على هامش مباراة نجم مقرة ومولودية الجزائر في إطار الجولة الأولى من الرابطة المحترفة بملعب الإخوة بوشليق.

وكشفت الصفحة الرسمية لولاية المسيلة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن الشروط المتمثلة في إثبات الجواز الصحي للتلقيح عند أبواب الملاعب، كما كشفت لعدم السماح للأنصار الذين لا يفوق سنهم 16 سنة بالدخول، ويعني القرار أربع مباريات المتمثلة في:

مقابلة نجم مقرة / مولودية الجزائر بملعب الإخوة بوشليق بمقرة

مقابلة وفاق سطيف / وفاق بومرداس بملعب الشهيد خلفة أحمد بالمسيلة

مقابلة: أمل بوسعادة / نجم الرغاية بملعب الشهيد عبد اللطيف مختار

مقابلة: إتحاد برهوم /شباب جيجل بملعب برهوم

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