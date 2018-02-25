عودة الحكم “نسيب” تحدث إنقسامات في لجنة التحكيم!

تشهد اللجنة الفيدرالية للتحكيم إنقاسامات خطيرة بين رئيسها محمد غوتي، وأعضاء اللجنة التحكيمية “مختار أمالو”، و”مسعود كوسة”.

وتسببت قضية إعادة الحكم المعاقب “رضوان نسيب” بتفجير البيت التحكيمي، خصوصا بعد إتهام رئيس اللجنة محمد غوتي وأحد محللي البلاطوهات أنه كان وراء إعادة “نسيب” من العقوبة.

هذا ومن المنتظر أن يعود نسيب لإدارة اللقاءات الهامة من منافسة كأس الجمهورية بدأ من الأدوار المقبلة.

فيما سيعقد رئيس الفاف خير الدين زطشي اجتماعا بين الأعضاء بعدما بلغه ان بعضهم يتدخلون في عمل لجنة التحكيم، متوعدا بالضرب بيد من حديد لإعادة الهدوء للبيت التحكيمي.