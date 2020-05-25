عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين مع إنحسار كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن مجموعة من القرارات حول اجراءات الحجر الصحي.

وقال اشتيه، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، والتي من شأنها أن تعيد الحياة إلى مجراها الطبيعي، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

وكشف رئيس الوزراء، أن المحاكم ستعود للعمل بعد إجازة العيد، كما تعود جميع الوزارات والهيئة الرسمية اعتبارا من صباح الأربعاء لعملها، مع مراعاة إجراءات السلامة.

كما ستفتح المحال والمنشآت الصناعية أبوابها ابتداء من الغد.

بينما ستفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر، يوم غد، على أن يأتي المصلي بالكمامة وسجادة صلاة وستعمم وزارة الأوقاف على الكنائس والمساجد بهذا الخصوص.

وأضاف ذات المسؤول، أنه سيتم رفع الحواجز بين المحافظات، وعودة قطاع المواصلات العامة للعمل بشكل طبيعي، والسماح بعمل الحدائق العامة والأماكن الترفيهية المفتوحة.

وتابع اشتية أن المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية، سيتم تشغيلها وفق الإجراءات الصحية التي ستعلن عنها وزارة الصحة والمحافظات خلال يومين.

كما سيتم السماح لصالات الأفراح بالعمل في القريب العاجل، مع تحديد عدد المدعوين بما يتناسب مع مساحة القاعة.

وأورد ذات المتحدث، أنه اعتبارا من العاشر من الشهر القادم، سيتم إنشاء جسر جوي لإعادة الطلاب الفلسطينيين من الخارج.