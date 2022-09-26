عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة.. بصمة الرئيس تبون

وقعت الجزائر على عودتها إلى الساحة الدولية. “هذا هو العهد الجزائري الجديد”.. لقد مكّنت دبلوماسية الرئيس تبون، التي يُشهد لها ببُعد النظر ، الجزائر من إعادة وضعها على الساحة العالمية.

وقد أعطى الرئيس لونا جديدا للدبلوماسية الجزائرية، في زمن تنامي الأزمات الدولية واستعادت الجزائر الجديدة كلمتها في كثير من الملفات.

كما شهد العقد الماضي تراجعا حادا في أداء دبلوماسيتنا ، لا سيما خلال فترة الغياب الجسدي للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

السياسة الخارجية الجزائرية هي مجال مخصص لرئيس الدولة. لذا لقد أثر مرض الرئيس السابق بشكل خطير على سياستنا الخارجية.

ليس من أساليب الجزائر فرض نفسها دوليًا بصورة. يقول سفير متقاعد كان قد شغل مناصب رفيعة جدًا في وزارة الخارجية من 2014 إلى 2016 ، “نحن خارج نطاق عملنا في جميع القضايا الدولية “..كانت الدبلوماسية الجزائرية قد ضاعت. بانتخاب الرئيس تبون، كانت دقات الناقوس قد أعلنت انحدار وموت الدبلوماسية الجزائرية.

لكن سرعان ما بدأ الرئيس تبون عملية ترميم صورة الجزائر من خلال استراتيجية انفتاح الجهاز الدبلوماسي.

جزائر تبون، اليوم،على كل الجبهات ووساطتها مطلوبة في كل مناطق التوتر.

أصبحت السياسة الدولة للجمهورية الجزائرية تتبع خطا أحمرا واحدا.. الرئيس عبد المجيد تبون.