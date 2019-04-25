عودة الصفاء على جل المناطق الشمالية مع ارتفاع في درجات الحرارة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الإستقرار والصفاء بعد الاإضطراب الجوي الذي ميزها طيلة الأسبوع مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صافية على العموم باستثناء بعض الضباب المحلي على المناطق الوسطى والشرقية.

أما ليلا فستشهد الولايات الغربية سحبا محلية تكون دون فعالية.

الرياح من غربية إلى جنوبية غربية تصل سرعتها الى 40 كلم/سا قرب السواحل الغربية.

بينما على المناطق الجنوبية الأجواء صافية على جل المناطق مع بعض السحب تميز خلال الظهيرة أقصى الجنوب نحو الهقار والتاسيلي.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة لظهيرة اليوم تتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 20 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.