عودة الصفاء والإستقرار بداية من الخميس على هذه الولايات
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الإستقرار والصفاء على الولايات الشمالية للوطن بداية من ظهيرة الغد الخميس.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فهناك عودة لتمركز مرتفع للضغط الجوي بداية من ظهيرة الغد الخميس إلى غاية يوم السبت حيث ستكون الأجواء يوم الخميس من مغشاة بسحب سفلى وممطرة خلال الصبيحة إلى صافية ومشمسة بعد انقشاع السحب على الولايات الشمالية.
كما ستعرف الولايات الجنوبية للوطن، أجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الجنوب الغربي على غرار بني عباس وبشار، وصافية بباقي المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة على الولايات الشمالية ستتراوح مابين 8 و17 درجة، ومابين 25 و33 درجة بالجنوب.
أما توقعات الطقس يومي الجمعة والسبت، فالأجواء ستكون مستقرة ومشمسة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولايات الشمالية للوطن طيلة 16 يوما، غير أن الأجواء ستبقى باردة حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 2 الى 10 درجات على الولايات الشمالية، وتحت الصفر على المناطق الداخلية خلال الصبيحة.
كما لن تتعدى درجات الحرارة 18 درجة خلال الظهيرة على الولايات الشمالية يومي الجمعة والسبت، و30 درجة بالجنوب.
طالع أيضا
إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية إلى غاية غدا الخميس
نشرية خاصة: أمطار رعدية تتعدى 60 ملم على 13 ولاية
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية صبيحة الغد الخميس.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تشير باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 60 ملم محليا، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.
كما سيخص تساقط الأمطار ولايات عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة و قسنطينة.
بعد الإستقرار.. إضطراب جوي جديد.. وأجواء باردة بداية من 22 نوفمبر
أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية بداية من مساء يوم الأحد على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة. حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.
كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp