عودة الصفاء والإستقرار بداية من الخميس على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الإستقرار والصفاء على الولايات الشمالية للوطن بداية من ظهيرة الغد الخميس.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فهناك عودة لتمركز مرتفع للضغط الجوي بداية من ظهيرة الغد الخميس إلى غاية يوم السبت حيث ستكون الأجواء يوم الخميس من مغشاة بسحب سفلى وممطرة خلال الصبيحة إلى صافية ومشمسة بعد انقشاع السحب على الولايات الشمالية.

كما ستعرف الولايات الجنوبية للوطن، أجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الجنوب الغربي على غرار بني عباس وبشار، وصافية بباقي المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة على الولايات الشمالية ستتراوح مابين 8 و17 درجة، ومابين 25 و33 درجة بالجنوب.

أما توقعات الطقس يومي الجمعة والسبت، فالأجواء ستكون مستقرة ومشمسة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولايات الشمالية للوطن طيلة 16 يوما، غير أن الأجواء ستبقى باردة حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 2 الى 10 درجات على الولايات الشمالية، وتحت الصفر على المناطق الداخلية خلال الصبيحة.

كما لن تتعدى درجات الحرارة 18 درجة خلال الظهيرة على الولايات الشمالية يومي الجمعة والسبت، و30 درجة بالجنوب.

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