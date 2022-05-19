عودة العبودية الى المغرب!

قام جيش الملك محمد السادس، بأسر ألاف المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء في صورة تعيد الى الأذهان مفهوم العبودية مجددا، ليكون هؤلاء المهاجرون عبيد العصر الحديث، ولتعود العبودية مجددا الى المغرب.

هؤلاء المواطنون الأفارقة، يريدون ابلاغ العالم بأسره ماذا يخبأ جيش الملك محمد السادس للمهاجرين الذين يحاولون الوصول الى أوروبا عبر مملكة الشر والعار.

هذه المملكة التي تتواجد على حافة الهاوية اعادت مجددا العبودية في القارة، فمن بؤرة للمخدرات، الفقر والعار، ها هو الملك المغربي يعيد تجارة الرقيق الى بلده.

اليوم يتوسل هؤلاء المهاجرون للتدخل الدولي، لوضع حد لمعاناتهم، فلقد اخذهم جنود الملك كرهائن وعبيد يتم استخدامهم في أعمال قذرة.

فالبعض يتم بيعهم بالوزن، أما بالنسبة للنساء، فيستخدمون كأدوات جنسية ثم يتم بيعهم لشبكات الدعارة العالمية بالنسبة للنساء جميلات المظهر.

فيما يتم التخلي عن البقية من اجل سداد الديون، وبمجرد وصول هؤلاء النسوة الى معسكر “الاعتقال” ،يتم فصلهن عن عائلاتهن، ليتم حشرهن في معسكر مؤقت حيث يعانين من جميع أنواع الاعتداء الجنسي.

لقد جعل جنود وضباط جيش الملك هؤلاء الأشخاص دون حقوق قابلين للتبادل مثل الحيوانات الأليفة.

ليواجه العالم كله الآن تحديات ، ويعود مفهوم العبيد إلى السطح في عام 2022 في المغرب، وفي قارة ألغت العبودية التي عرفتها منذ العصور القديمة.