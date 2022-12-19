قناة النهار عودة العلاقات القنصلية.. قانون الهجرة الجديد و رفع عدد التأشيرات بقلم قناة النهار نشر في 19 ديسمبر 2022 - 14:36 العلاقات القنصلية شارك غرِّد أرسل 186 0 عودة العلاقات القنصلية.. قانون الهجرة الجديد و رفع عدد التأشيرات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1bc1R اقرأ أيضا النهار ترندينغ: التوأمين صفاء وشفاء يشفيان ويعودان لحياتهما الطبيعية بعد تكفل رئيس الجمهورية بهما قناة النهار 05 ديسمبر "سفيرة أمريكا بالجزائر :"حزينة بإقصاء المُنتخب الأمريكي من كأس العالم قناة النهار 09 ديسمبر دلال خير: طفل مصاب بالصمم يحتاج إلى عملية زراعة قوقعة وعائلته تعاني الفقر والحرمان قناة النهار 02 ديسمبر شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر قناة النهار 04 ديسمبر رب عائلة من ذوي الهمم يتحدى إعاقته بقيادة سيارة بعد إدراج تعديلات عليها بسكيكدة قناة النهار 19 ديسمبر تنبيه من هبوب رياح قوية على هذه المناطق قناة النهار 10 ديسمبر وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: المنيعة.. قادرة تولي جنة على 3 سنوات رغم غياب التنمية قناة النهار 01 ديسمبر النهار ترندينغ: الجماهير القطرية والعربية تستفز الألمان بصور مسعود أوزيل بعد حركة "تكميم الأفواه" قناة النهار 28 نوفمبر إنطلاق إجتماع الحكومة الخاص في تيسمسيلت قناة النهار 30 نوفمبر