عودة الفريق الطبي العسكري التونسي من إيطاليا بعد إنتهاء مهمته

عاد، اليوم السبت، الطاقم الطبي التونسي الذي تولى على مدى أسبوعين مهمة تطوعية لمساعة إيطاليا في جهود محاربتها لفيروس كورونا.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن الطائرة العسكرية وصلت إلى القاعدة الجوية العسكرية سيدي أحمد ببنزرت وعلى متنها الفريق الطبي التونسي، الذي تولى على مدى أسبوعين معاضدة مجهودات الإطار الطبي الإيطالي بمقاطعة لمبارديا.

واضاف بيان الرئاسة التونسية أن الطاقم الطبي العسكري الطبي، انهى مهمته التطوعية بنجاح ولاقت مساهمته في مساعدة الاطار الطبي في ايطاليا إشادة كبيرة من قبل المسؤولين الايطاليين الذين أثنوا على ما يتمتع به الفريق التونسي من كفاءة عالية وخبرة متميزة.

وأشار ذات المصدر ان التحاليل الطبية المجراة عليهم قبل عودتهم إلى تونس اثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

مؤكدا في السياق ذات أن الطاقم سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما طبقا للإجراءات المعمول بها.