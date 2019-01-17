عودة «القمار» على مباريات «الشامبيونا» الموسم المقبل !

الرابطة المحترفة تقرر بعث ألعاب «الرهان الرياضي»

تذاكر الملعب بلونين مختلفين.. وأزيد من 200 «كاميرا» لمراقبة «داربي العميد والسياربي»

إدارة 5 جويلية توزع مطويات مع التذاكر للتحسيس بخطورة عنف الملاعب

كشف مصدر مسؤول في الرابطة المحترفة لكرة القدم، أن الرابطة ستعيد بعث ألعاب المراهنة على مباريات البطولة الوطنية، بداية من الموسم المقبل.

وأوضح مصدر «النهار»، أن إعادة بعث ألعاب الرهان على نتائج مباريات القسمين المحترفين بالبطولة الوطنية، سيكون بالشراكة بين الرابطة ومؤسسة الرهان الرياضي الجزائري، مثلما كان عليه الحال في سنوات السبعينيات والثمانيات.

وقال المصدر إن رابطة مدوار قررت البحث عن مصادر جديدة للتمويل والتسويق بإعادة بعض ألعاب الرهان، على أن يكون الأمر هذه المرة عبر الشبكة العنكبوتية.

حيث يتم دراسة كيفية تصميم ألعاب الرهان لتسويقها عبر الأنترنت بطريقة عصرية، اقتداء بتجارب أوروبية وتونسية في مجال مسابقات الرهان الرياضي.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات البطولة الوطنية كانت، خلال سنوات السبعينات والثمانينات، تدر مبالغ مالية كبيرة بفضل ألعاب الرهان الرياضي، التي كانت تجرى بشكل أسبوعي تزامنا مع إجراء مباريات البطولة.

وقد حاولت «النهار» الاتصال برئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، لتقديم توضيحات أكثر على مشروع إعادة بعث ألعاب الرهان الرياضي، لكنه رفض الرد.

في سياق آخر، أكد مصدر «النهار» أن التقسيم الأخير لصلاحيات أعضاء الرابطة المحترفة سيجعل الأمور أكثر وضوحا فيما يخص مهام الأعضاء.

إدارة 5 جويلية توزع مطويات مع التذاكر للتحسيس بخطورة عنف الملاعب

تشرع إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف اعتبارا، من اليوم الخميس، في اعتماد خطة جديدة ترمي إلى المحافظة على هدوء الملعب وتقضي بتحكم فعال في أنصار كلا الفريقين.

كشف محمد بختي، مدير عام المركب الأولمبي، في تصريح خَص به «النهار»، بأن إدارة المركب تشرع اعتبارا، من اليوم الخميس، في بيع تذاكر مختلفة لأنصار فريقي المودلودية وشباب بلوزداد، اللذين ستجمعمها مباراة بملعب خمسة جويلية في إطار افتتاح الجولة الثامنة عشرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقال: «قررنا فتح عدة شبابيك مخصصة لبيع تذاكر الدخول إلى الملعب لفائدة الأنصار، كل تذكرة تحمل ألوان الفريق الذي يناصره الجمهور».

وأوضح مدير المركب، أمس، أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تحكم أفضل في الجماهير وتأطيرها جيدا في الملعب، سواء خلال عملية الدخول أو تسهيل مهمة عناصر الأمن في التحكم في الأنصار والعمل على التفريق بينهما بسهولة.

كما كشف بختي عن تخصيص ثلاثين ألف تذكرة لأنصار المولودية باعتباره الفريق المضيف وستة آلاف لأنصار الفريق الضيف شباب بلوزداد، فيما خصصت إدارة المركب المدرجات الجنوبية لأنصار العميد والشمالية لأنصا «السياربي».

هذا وعززت إدارة المركب الأولمبي ترساناتها من الكاميرات بأزيد من مئتي كاميرا لمراقبة الأنصار بأدق التفاصيل، وهي قادرة على الكشف عن المشاغبين بدقة وضمان تدخل سريع وفعال لعناصر الأمن.

وتقرر أيضا بداية من المباريات القادمة توزيع مطويات لمحاربة العنف في الملاعب بالموازاة مع عملية بيع التذاكر، وهو إجراء يدخل ضمن تجسيد رغبة السلطات في القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب وتوعية الأنصار من خطورة الظاهرة.