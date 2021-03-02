عودة الماء غدا الأربعاء.. ووفد وزاري للوقوف على العطب التقني لمحطة تحلية مياه البحر

تنقل وفد وزاري، ليلة أمس الاثنين، إلى محطة تحلية مياه البحر “الحامة” في العاصمة، بعد تسجيل عطب تقني بالمحطة وانقطاع الماء على 40 بلدية.

وأوضح بيان مصالح ولاية الجزائر، أن الوفد تمثل في كل من وزراء الموارد المائية، وزير الطاقة والمناجم ووالي العاصمة.

وخلال الزيارة وقف الوفد على نوعية العطب وإسداء التعليمات اللازمة من أجل إصلاح هذا الخلل.

وفي هذا الصّدد ألح الوالي على ضرورة صيانة العطب،بما يرمي إلى استئناف العمل بالمحطة، وتزويد سكان العاصمة بالمياه بأسرع وقت.،

وفي ذات السياق، كشفت مصالح ولاية الجزائر، أن عودة مياه الشروب إلى سكان البلديات الـ40 ستكون يوم غد الاربعاء.

وحسب بيان شركة سيال، فإن 40 بلدية في العاصمة تعرف انقطاع في التزويد بالماء الشروب.

واضاف البيان أن البلديات المعنية هي كل من الجزائر الوسطى، وسيدي امحمد، وبلوزداد، والمرادية، والقبة.

بالإضافة إلى بلديات بولوغين وواد قريش ورايس حميدو والحمامات وباب الواد والقصبة.

كما سيتم تسجيل تذبذبات حادة في التزود بالمياه، ستمس بلديات الشرق وغرب الجزائر التالية: بئر مراد رايس والمدنية وجسر قسنطينة.

بالإضافة إلى بلديات الأبيار وبئر خادم وحيدرة وبن عكنون وبني مسوس وبوزريعة وبئر توتة وتسالة المرجة وخرايسية جزئيا.

وكذا درارية والعاشور وبابا حسن والدويرة واولاد فايت والشراقة والسحاولة والسويدانية ودالي ابراهيم.

وحسين داي والمقرية وباش جراح وزرالدة وسطاوالي وعين البنيان والمعالمة والرحمانية.