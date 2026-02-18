عودة المياه إلى مجاريها بين مزيان وإدارة شباب بلوزداد

عادت الأجواء إلى طبيعتها بين المهاجم عبد الرحمان مزيان وإدارة شباب بلوزداد، بعد مثوله أمام مجلس التأديب ومعاقبته ماليًّا.

وشهدت الحصة التدريبية التي جرت أمس الثلاثاء، عودة مزيان إلى التدريبات، في خطوة إيجابية تؤكد طي صفحة الخلاف، خاصة أن المدرب سعد راموفيتش يعوّل عليه كثيرا خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى خبرته ودوره داخل المجموعة.

واستغل اللاعب المناسبة لتقديم اعتذاره لإدارة النادي والطاقم الفني وزملائه، بعد غيابه السابق عن التدريبات، على خلفية رغبته في مغادرة الفريق خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية، قبل أن تفشل صفقة انتقاله إلى مولودية الجزائر.

وتؤكد هذه الخطوة عودة الاستقرار إلى بيت شباب بلوزداد، استعدادا للتحديات القادمة في مختلف المنافسات.