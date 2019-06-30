عودة المياه تدريجيا إلى بلديات تيبازة

ستشهد بلديات الجهة الغربية لولاية تيبازة تذبذبا في التوزيع بالمياه الشروب بسبب تعطل مصنع فوكة.

وأفاد بيان لمؤسسة “سيال”، أن الجزائرية للمياه لولاية تيبازة أعلنت أن عودة المياه ستكون تدريجية على بلديات تيبازة.

حيث سطرت برنامجا لتوزيع المياه على البلديات بصفة منتظمة إلى غاية عودة المياه كليا وفق البرنامج التالي:

التوزيع يكون يوم الأحد من 10 ليلا إلى 06 صباحا، على مستوى حي بني هني، بن يمينة، بن دومي علي، حي عماري.

بالإضافة إلى حي 850 مسكن عدل، وسط فوكة، وفوكة مارين.

أما بلدية الدواودة فالتوزيع سيكون من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى حي الدواودة وحي 1200 مسكن.

_ بلدية الشعيبة من منتصف النهار إلى غاية الرابعة مساءا.

_ بلدية بوسماعيل من العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال على مستوى حي خميستي حي باليلي وحي بومعزة.

_ بلدية خميستي من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء خميستي واحياء مجاورة.

أما يوم الإثنين فتوزيع المياه سيكون من العاشرة ليلا حتى 6 صباحا على مستوى القطب الجامعي، حي 830 و500 LPP .

بالإضافة إلى حي 350 عدل، طريق الجزائر، طريق وهران وحي بن يمينة.

_ بلدية دواودة من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء.

_ بوسماعيل من 11 صباحا إلى الثالثة مساء على مستوى حي بني دارين، حوش سابون،