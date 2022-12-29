قناة النهار عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022 بقلم قناة النهار نشر في 29 ديسمبر 2022 - 20:34 الجزائر شارك غرِّد أرسل 203 0 عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022 رابط دائم : https://nhar.tv/Dwlrn اقرأ أيضا صناعة: بعد سنوات من الإهمال.. المجمعات الصناعية العمومية تسترجع مكانتها قناة النهار 28 ديسمبر إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر تراجع في منتوج الحمضيات.. والأسعار عند مستوى ال 150 دج للكيلوغرام بالشلف قناة النهار 21 ديسمبر دلال خير: معاناة مع المرض دامت سنوات طويلة تعيشها إمرأة تطلب العلاج قناة النهار 23 ديسمبر تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت قناة النهار 23 ديسمبر سامية طبوش تقصف الفنانات العربيات بسبب عمليات التجميل و تفضح يحيى طبيش على المباشر قناة النهار 22 ديسمبر دلال خير: شاب أصيب بشلل نصفي إثر حادث خطير غير حياته قناة النهار 23 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر تمنغست : سوق تافیست..فضاء تجاري متنوع وباب مفتوح على أفريقيا قناة النهار 18 ديسمبر