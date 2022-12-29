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قناة النهار

عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022

بقلم قناة النهار
عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022
الجزائر
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عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022

رابط دائم : https://nhar.tv/Dwlrn
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