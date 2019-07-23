عودة انتاج حقل الشرارة النفطي بليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة النفطي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أعلنت في بيان لها، عن توقف الانتاج في حقل الشرارة الاكبر في البلاد، بسبب اغلاق احد صمامته من قبل مجموعة مجهولة.

واشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على موقعها الرسمي الى إعلان “حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم السبت 20 جويلية، نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة”.

وتُعتبر “القوة القاهرة” تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب احداث خارجة عن سيطرة اطراف التعاقد.

وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق تم “بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية مساء الجمعة الماضية من قبل مجموعة مجهولة الهوية”.

وتسبب الإغلاق بخسارة ما يناهز 290 ألف برميل يومياً بقيمة نحو 19 مليون دولار يوميا، “الأمر الذي يحول دون قدرة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء”، وفقا للبيان.