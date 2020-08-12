عودة بعثة الحماية المدنية ووفد وزارة الصحة ورعايا جزائريين إلى مطار الجزائر قادمين من بيروت

عادت مساء اليوم الأربعاء بعثة الحماية المدنية ووفد وزارة الصحة الذين ارسلتهم السلطات الى بيروت ورعايا جزائريين إلى أرض الوطن.

البعثة الجزائرية كان في إستقبالها وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد وكذا وزير اصلاح المستشفيات البروفيسور اسماعيل مصباح والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

هذا وقد حطت مساء اليوم طائلرة تابعة للجوية الجزائرية وعلى متنها بعثة الحماية المدنية ووفد وزارة الصحة الذين ارسلتهم السلطات الى لبنان إلى مطار الجزائر .

أين كانت في مهمة إنسانية بعد إنفجار مرفأ بيروت والذي خلف أزيد من 171 قتيل ومابين 30 و40 مفقود.