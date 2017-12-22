عودة بلايلي لسوسطارة.. مسألة وقت !

الرياضة
  • -
  • 0
عودة بلايلي لسوسطارة.. مسألة وقت !
بقلم أمير بهلول

لا يزال مسلسل انضمام يوسف بلايلي إلى إتحاد العاصمة متواصلا، خاصة بعد حضور ربوح حداد رئيس سوسطارة مباراة أنجي ضد ديجون.

حضور حداد كان بدعوة رسمية من صديقه سعيد شعبان، رئيس نادي أنجي ويمتلك الرجلان صداقة قوية.

وحسب بعض المصادر المقرّبة من الفريق العاصمي، فإن مدلل “أولاد البهجة” أعطى موافقته للعودة .

لحد الآن لا يوجد أي خبر رسمي، رغم أن بلايلي أقرب للإتحاد من البقاء في أنجي كلاعب في الرديف.

ولكن كان الرئيس شعبان قد صرح لقناة فريقه أمس الخميس: “بكل تأكيد ستكون هناك تدعيمات للفريق في الميركاتو الشتوي”.

وهذا ما قد يمنح بلايلي قليلا من الأمل من أجل المشاركة مع الفريق الأول.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital