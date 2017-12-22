عودة بلايلي لسوسطارة.. مسألة وقت !

لا يزال مسلسل انضمام يوسف بلايلي إلى إتحاد العاصمة متواصلا، خاصة بعد حضور ربوح حداد رئيس سوسطارة مباراة أنجي ضد ديجون.

حضور حداد كان بدعوة رسمية من صديقه سعيد شعبان، رئيس نادي أنجي ويمتلك الرجلان صداقة قوية.

وحسب بعض المصادر المقرّبة من الفريق العاصمي، فإن مدلل “أولاد البهجة” أعطى موافقته للعودة .

لحد الآن لا يوجد أي خبر رسمي، رغم أن بلايلي أقرب للإتحاد من البقاء في أنجي كلاعب في الرديف.

ولكن كان الرئيس شعبان قد صرح لقناة فريقه أمس الخميس: “بكل تأكيد ستكون هناك تدعيمات للفريق في الميركاتو الشتوي”.

وهذا ما قد يمنح بلايلي قليلا من الأمل من أجل المشاركة مع الفريق الأول.