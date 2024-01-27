عودة بن ناصر إلى المنافسة تتأجل

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، عن استمرار غياب متوسط الميدان الدولي الجزائري ونادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، عن المنافسة.

بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة المقرّبة، التي كانت سببا في غياب اللاعب عن آخر مواجهتين للمنتخب الوطني في “كان” كوت ديفوار.

وحسب ما كشفه موقع “ميلان نيوز24″، أمس الجمعة، فإن بن ناصر سيغيب عن مواجهة الميلان أمام بولونيا، اليوم السبت، التي تدخل في إطار الجولة 22 من الكالتشيو الإيطالي.

وأكد المصدر، أن اللاعب لا يزال يعاني من مشكلة عضلية بسيطة، من جراء مشاركته في “الكان”، ولا يوجد أي داعي للقلق، على الوضع الصحي للاعب.