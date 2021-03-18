عودة بن ناصر تتأجل وميلان يودع الدوري الأوروبي ضد اليونايتد

تأجلت عودة النجم الدولي الجزائري لفريق ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر الى الميادين بعد تعافيه من الإصابة نهائيا.

“إسما” جلس على مقاعد البدلاء طيلة أطوار اللقاء الذي جمع سهرة اليوم الخميس الروسونيري بالضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لقاء العودة من الدور ثمن النهائي لمُنافسة كأس الدوري الأوروبي الذي جرى بملعب “سانسيرو” انتهى بفوز اليونايتد بهدف دون رد.

الهدف الوحيد الذي سمح لليونايتد بالتأهل سجله بول بوغبا في الدقيقة ال48 بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل بهدف في كل شبكة بملعب أولترافورد.